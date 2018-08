Serie von Sexualstraftaten aufgeklärt: 29-Jähriger in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Die Lübecker Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen, der seit Mitte Mai im Umfeld der Lübecker Innenstadt insgesamt vier Sexualstraftaten begangen haben soll. Gegen den Iraker wurde Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 29-Jährige, der nach Polizeiangaben seit mehreren Jahren in Lübeck lebt, wurde am Dienstag festgenommen. Zuvor habe ihn eine 31 Jahre alte Studentin als den Mann wiedererkannt, der am Morgen des 12. August versucht haben soll, sie zu vergewaltigen, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Abgleich der DNA des 29-Jährigen mit den bei vier Sexualstraftaten gesicherten Spuren habe dann eine eindeutige Übereinstimmung ergeben, sagte der Sprecher weiter. Die Ermittler gingen daher davon aus, dass der Mann auch für die übrigen Taten verantwortlich sei. Wo und wann die übrigen drei Taten begangen wurden, sagte der Sprecher nicht.