Rollstuhlfahrerin überfallen: Täter flüchten ohne Beute

Lübeck (dpa/lno) - Eine gehbehinderte Frau im Rollstuhl ist in Lübeck von einem Mann und einer Frau in einem Mehrfamilienhaus überfallen worden. Das Pärchen habe die 60-Jährige angesprochen und ihr Hilfe angeboten, als sie in der offenen Tür des Mehrfamilienhauses gestanden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Ohne eine Antwort abzuwarten, stießen die Unbekannten den Angaben zufolge dann den Rollstuhl ins Treppenhaus und durchsuchten die 60-Jährige. Als sie nichts von Wert fanden, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten. Die 60-Jährige erlitt bei dem Überfall, der sich nach Polizeiangaben bereits vor mehr als zwei Wochen ereignete, einen Schock. Der männliche Täter soll eine Halbglatze mit kurzem grauem Haarkranz gehabt haben. Er habe gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zu seiner Mittäterin lag keine Beschreibung vor.