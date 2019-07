Polizei findet über 60 Waffen in Lübecker Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Über 60 Schusswaffen sowie eine größere Mengen an Munition hat die Polizei in einer Lübecker Wohnung gefunden. Ob es sich um scharfe Waffen oder unbrauchbar gemachte Sammlerstücke handelte, war zunächst unklar. Die Waffen seien zur Begutachtung ins Landeskriminalamt gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zu der Durchsuchung am Mittwoch war es nach Polizeiangaben nach dem Hinweis einer Zeugin gekommen. Die hatte der Polizei berichtet, ein Bekannter habe ihr gegenüber geäußert, dass er Schusswaffen besitze und damit Straftaten begehen könne. In dessen Wohnung seien jedoch keine Waffen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Stattdessen gab der Mann an, er habe die Waffen einem Freund zur Aufbewahrung gegeben. Gegen beide Männer wird jetzt wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.