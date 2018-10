Oldtimer-Traktor von Betriebshof in Lübeck gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Unbekannte Diebe haben in Lübeck einen historischen Traktor gestohlen. Das Modell des Radschleppers RSO9 "Maulwurf" wurde zwischen 1954 und 1974 in der damaligen DDR hergestellt. Die Diebe müssen ihr Diebesgut mit einem Anhänger abtransportiert haben, da der Traktor nicht fahrbereit war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Fahrzeug wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem verschlossenen Betriebsgelände gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib des Sammlerfahrzeuges.