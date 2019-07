Nach Autobränden in Lübeck: Ermittlungen laufen weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Die Polizei sucht weiter nach den Verantwortlichen für die Autobrände in Lübeck. Dort waren in der Nacht zum Montag sechs Autos angezündet und weitere neun von den Flammen beschädigt worden. Ein Mann, der zwischenzeitlich festgenommen worden war, sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Zusammenhang mit den Autobränden habe ihm nicht nachgewiesen werden können. Der Mann war am Montag wegen einer anderen Straftat vorläufig festgenommen worden. Um was für eine Tat es sich dabei gehandelt hat, wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Zuvor hatte der NDR über die Festnahme berichtet.