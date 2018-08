GPS-Signal überführt Bootsdieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa/lno) - Ein GPS-Signal hat auf der Trave einen dreisten Motorbootdieb überführt. Nachdem der Besitzer den Diebstahl am Sonntag auf der Lübecker Herreninsel bemerkt hatte, konnte er den Beamten dank der Technik an Bord direkt den Standort des Bootes übermitteln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin nahm die Wasserschutzpolizei die Verfolgung auf. Der Räuber, der sich zu diesem Zeitpunkt schon in Mecklenburg-Vorpommern befand, wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd am Ufer gestellt. Es habe sich um einen der Polizei bereits bekannten Mann gehandelt, hieß es.