Geldautomat in Lübeck gesprengt: Täter entkommen ohne Beute

Lübeck (dpa/lno) - Unbekannt Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Lübeck einen Geldautomaten gesprengt. Die Geldkassette habe jedoch Stand gehalten, so dass die Räuber ohne Beute entkommen seien, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA). Die Ermittler gehen von zwei Tätern aus, die zur Flucht einen Motorroller benutzt haben. Das Fluchtfahrzeug sei am Morgen in der Nähe des Tatorts gefunden worden. Nach LKA-Angaben war es bereits die dritte Tat in Schleswig-Holstein seit Beginn des Jahres und die zweite in Lübeck. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.