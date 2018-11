Falsche Polizisten erbeuten von Senioren fast 90 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nahezu 90 000 Euro haben falsche Polizisten und andere Trickbetrüger in vier Fällen in Kiel, Flensburg und Lübeck von Senioren ergaunert. Die betagten Opfer ließen sich auf besonders leichtfertige Weise zur Übergabe ihres Geldes verleiten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte am Montag in Kiel ein angeblicher verdeckter Ermittler einer 82-Jährigen am Telefon erzählt, eine Bande aus Rumänien habe es auf ihr Erspartes abgesehen. Die Frau ließ sich dann darauf ein, 15 000 Euro in eine Mülltonne zu legen, aus der es dann abgeholt werden sollte - was schließlich auch passierte.

Nach gleichem Muster ereilte es einen 74-Jährigen, der auf Anweisung eines Betrügers ein Portemonnaie mit 22 000 Euro am Mittwochabend vor einer Haustür deponierte. Auch dieses Geld verschwand. In Flensburg wiederum verlor ein 85-Jähriger an Betrüger 20 000 Euro, die er von der Bank abgeholt und vor seine Haustür gelegt hatte. In Lübeck verschafften sich falsche Polizisten am Mittwoch von einem 72-Jährigen 27 000 Euro. Mehrere Betrugsversuche missglückten. Die Polizei rief zur Wachsamkeit auf und bat darum, Betrugsversuche zu melden.