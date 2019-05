Brandanschlag auf Auto von AfD-Landtagsabgeordneten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck/Kiel (dpa/lno) - Das Auto des AfD-Landtagsabgeordneten Claus Schaffer ist in Lübeck durch einen Brand zerstört worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. "In diesem Zusammenhang prüft das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, ob die Tat einen politisch motivierten Hintergrund hat", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit.

"Sollte sich das bewahrheiten, ist das ein ganz schlimmes Zeichen", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie. Eine solche Straftat sei aufs Schärfste zu verurteilen. "Eine politisch motivierte Straftat wäre ein Angriff auf unser demokratisches System. Gewalt darf niemals Ausdruck politischer Auseinandersetzung sein." Dem werde er als Präsident des Landtages entschieden entgegentreten.

CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch verurteilt den Brandanschlag ebenfalls: "Gewalt kann kein Mittel des politischen Protestes sein. Was man auch immer von der AfD halten mag, eine solche Tat ist in jedem Fall inakzeptabel und undemokratisch." SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner betonte: "Die SPD lehnt jede Form von Gewalt ab - egal, von wem diese ausgeht, gegen wen sie sich richtet oder wodurch diese begründet ist."

AfD-Landtagsfraktionschef Jörg Nobis sprach von einem "Brandanschlag auf die Demokratie". Er sei auch "die Konsequenz eines von Politikern von CDU, Grünen, FDP, SPD und SSW vergifteten politischen Klimas im Land". Angesichts dieser Tat erwarte die AfD ein glaubwürdiges Bekenntnis aller im Landtag vertretenen Parteien gegen jedwede Form von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung sowie ein klares und ehrliches Bekenntnis für einen fairen und ungehinderten Wahlkampf.

Das Auto des AfD-Politikers geriet laut Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Montag auf einem Anwohnerparkplatz in Lübeck St. Jürgen in Brand. Die komplette Fahrzeugfront sei stark beschädigt worden, der Sachschaden belaufe sich auf etwa 20 000 Euro - ein Totalschaden. Ein weiteres Auto sei durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Der Schaden an diesem Fahrzeug betrage etwa 10 000 Euro. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge und angrenzende Häuser verhindern können, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Kiel sagte, Unbekannte hätten offensichtlich an einem Reifen des Wagens einen Brandbeschleuniger angebracht. Schaffer, von Beruf Hauptkommissar, habe gesehen, dass das Feuer zunächst an einem Reifen angefangen habe.