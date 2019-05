Anschlag auf Auto von AfD-Landtagsabgeordneten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck/Kiel (dpa/lno) - Das Auto des AfD-Landtagsabgeordneten Claus Schaffer ist in Lübeck durch einen Brand zerstört worden. Laut Polizeiangaben könne eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden, erklärte Landtagspräsident Klaus Schlie. "Sollte sich das bewahrheiten, ist das ein ganz schlimmes Zeichen", sagte er. Eine Stellungnahme der Polizei oder Staatsanwaltschaft Lübeck lag zunächst nicht vor.

Ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Kiel sagte, Unbekannte hätten in der Nacht zum Montag offensichtlich an einem Reifen des Wagens einen Brandbeschleuniger angebracht. Die Staatsschutzabteilung der Kripo Lübeck habe die Ermittlungen übernommen. Über das Motiv für die Tat gebe es bisher keine Hinweise. Ein Bekennerschreiben liege nicht vor, sagte der Sprecher. Das Auto habe auf einem privaten Stellplatz in der Nähe von Schaffers Zuhause gestanden. Nachbarn hätten den Brand schnell bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

"Eine solche Straftat ist aufs Schärfste zu verurteilen", sagte Schlie. "Eine politisch motivierte Straftat wäre ein Angriff auf unser demokratisches System. Gewalt darf niemals Ausdruck politischer Auseinandersetzung sein." Dem werde er als Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages entschieden entgegentreten.