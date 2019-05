Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mindestens 60 Fahrzeuge sind in der Nacht auf Mittwoch im Lübecker Stadtteil St. Lorenz mit grüner und schwarzer Sprühfarbe besprüht worden. Die Autos seien alle in den gleichen zwei Straßen geparkt gewesen, teilte die Polizei mit. In der Nähe davon wurden außerdem laut Polizei bei einem Wagen alle vier Reifen zerstochen. Zwischen den Taten bestehe möglicherweise ein Zusammenhang.