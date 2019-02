Frau nach Schlag gegen Schaffner in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Eine wegen gefährlicher Körperverletzung gesuchte Frau hat am Mittwoch im Zug von Hamburg nach Ludwigslust einen Schaffner geschlagen. Als der Schaffner sie ohne Fahrkarte antraf und deshalb ansprach, schlug sie ihm ins Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Schaffner habe sie daraufhin in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus dem Zug geworfen, von wo sie per Bahn wiederum ohne Fahrschein weiter nach Schwerin fuhr. Dort kontrollierten Polizisten die Frau und stellten den Angaben zufolge fest, dass sie einen Strafbefehl aus Würzburg wegen gefährlicher Körperverletzung über 1800 Euro nicht bezahlt hatte. Da sie die Summe nicht zahlen konnte, sei sie ins Gefängnis gebracht worden. Zusätzlich wird sie sich wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung verantworten müssen.