Mann in Ludwigshafen getötet: Lebensgefährtin festgenommen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - In Ludwigshafen ist am Sonntag ein 43 Jahre alter Mann getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen soll seine Lebensgefährtin mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Demnach war es am Sonntagmorgen zu einem Streit in der Wohnung der 48 Jahre alten Frau gekommen. Anwohner hörten Hilferufe und alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Mann bereits tot. Die 48-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Eine Haftrichterin erließ einen Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.