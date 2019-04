01. April 2019 06:23 Kriminalität - Ludwigshafen am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein bewaffneter Unbekannter hat in Ludwigshafen eine Tankstelle überfallen. Der Mann bedrohte am Sonntagabend drei Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Schusswaffe und erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Fahndung blieb bislang erfolglos.