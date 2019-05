Betrunkene Frauen und Mann mit Kinderwagen prügeln sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Zwei betrunkene Frauen und ein Mann mit Kinderwagen haben sich in einer Straßenbahn in Ludwigshafen geprügelt. Die 31 und 32 Jahre alten und "stark alkoholisierten" Frauen hätten sich in der Straßenbahn der Linie 7 gestritten, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der unbekannte Mann habe sich daraufhin eingemischt und die Streitenden aufgefordert, "etwas ruhiger zu sein." Anschließend sei es zu der Schlägerei gekommen. An der Haltestelle Schopenhauerstraße stieg der Mann mit einem Kleinkind im Kinderwagen aus und entfernte sich. Die Polizei sucht nach Zeugen des Zwischenfalls.