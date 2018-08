Am Tag nach Tat: Hauseigentümer entdeckt zufällig Einbrecher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Hauseigentümer hat mitten in Ludwigshafen zufällig den Einbrecher entdeckt, der einen Tag zuvor bei ihm eingestiegen war. Der Kriminelle sei bei der Tat am Montag von einer Überwachungskamera gefilmt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Als der Bestohlene am Dienstagabend in der Innenstadt unterwegs war, erkannte er den Mann von den Bildern wieder. Er rief die Polizei, der 40-Jährige wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Ein Teil der Beute wurde in seiner Wohnung in Ludwigshafen gefunden.