98-Jährige bei Überfall schwer verletzt

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Überfall in Ludwigshafen ist eine 98 Jahre alte Frau bestohlen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel ein Unbekannter an Montag (Heiligabend) am Eingang eines Mehrfamilienhauses über die gehbehinderte Frau her und wollte ihr die Handtasche entreißen. Sie wehrte sich und stürzte dabei zu Boden. Der Täter flüchtete mit der Tasche, in der sich etwa 200 Euro Bargeld befanden. Ein Zeuge beachtete den Überfall und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.