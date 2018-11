Kinder werfen Eier auf Autos und gegen Häuserwände

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Süßes sonst gibts Eier: In den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg haben Kinder zu Halloween Häuserfassaden, Fenster, Autos und einen Fußgänger mit Eiern beworfen. In Schwieberdingen und Sindelfingen seien am Mittwochabend außerdem Böller gezündet worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten einige Kinder und Jugendliche gefasst und ihren Eltern überstellt - auch einzelne Anzeigen seien aufgenommen worden.

Einzelheiten, etwa die Anzahl der Einsätze, der Sachschaden oder die Verkleidungen der jungen Übeltäter, teilte die Polizei nicht mit. Die Polizeipräsidien in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Ulm hatten keine Halloween-bedingten Einsätze zu vermelden.

Seit einigen Jahren wird Halloween auch in Deutschland gefeiert. Kinder und Jugendliche verkleiden sich, ziehen um die Häuser und verlangen, oft mit dem Spruch "Süßes, sonst gibt's Saures", Süßigkeiten von den Anwohnern. Geben sie nichts, müssen sie mit Streichen rechnen, zum Beispiel mit dem Bewurf mit Eiern oder Toilettenpapier.