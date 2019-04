Kinderstreit endet mit Schlägerei und mehreren Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lottstetten (dpa/lsw) - Ein Streit unter Kindern auf einem Spielplatz in Lottstetten am Hochrhein (Kreis Waldshut) hat zu einer Schlägerei unter Erwachsenen mit mehreren Verletzten geführt. In den Kinderstreit auf dem Spielplatz vor einer Gaststätte mischten sich zunächst die Eltern ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem immer mehr Familienangehörige dazu kamen, habe sich die Stimmung am Samstagabend aufgeheizt. In dem Lokal seien dann mehrere Erwachsene aufeinander losgegangen. Mindestens sechs von ihnen seien verletzt worden, drei kamen ins Krankenhaus. In der Gaststätte ging den Angaben zufolge reichlich Inventar zu Bruch.

Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken, um den Streit zu beenden. Auch Polizisten aus der Schweiz kamen zur Unterstützung über die Grenze und trennten die Prügelnden voneinander. Was Auslöser des Streits war, blieb zunächst unklar.