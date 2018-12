Polizei entdeckt bei Verkehrskontrolle wertvolles Diebesgut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lorsch (dpa/lhe) - Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 67 nahe Lorsch Diebesgut im Wert von rund 130 000 Euro gefunden. Zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Die Beamten hatten am Montagnachmittag ein Auto auf einem Parkplatz kontrolliert und die zahnmedizinischen Geräte entdeckt. Diese waren Anfang Dezember bei einem Einbruch in Baden-Württemberg gestohlen worden. Beide Männer wurden in Untersuchungshaft gebracht.