Streit eskaliert: Mit Schreckschusswaffe bedroht

Lohfelden (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern in Nordhessen ist mit einer Schreckschusswaffe gedroht worden. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, habe jedoch gefasst werden können, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Der 53-Jährige hatte sich am Dienstagabend in Lohfelden mit einem 30 Jahre alten Autofahrer angelegt. Nach wechselseitigen Provokationen der beiden Autofahrer wegen zu dichten Auffahrens und Schneidens bremste der 53-Jährigen den Kontrahenten aus. Nachdem beide Fahrer ausgestiegen waren, drohte der 53-Jährige mit seiner Waffe und fuhr wieder davon. Sein Kontrahent verfolgte ihn und alarmierte die Polizei.