Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohfelden (dpa/lhe) - Mit lautem Schreien hat eine Bankangestellte in Lohfelden (Landkreis Kassel) zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, lauerten die maskierten Männer am Donnerstag zur Feierabendzeit am Hinterausgang auf die Frau. Als die Bankangestellte das Gebäude verließ, pressten die Männer ihre Hände auf den Mund der Frau. Trotzdem schrie die Bankmitarbeiterin so laut, dass die dunkel gekleideten Täter ohne Beute die Flucht ergriffen.