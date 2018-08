Kaufhauspersonal macht Diebespärchen dingfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lörrach (dpa/lsw) - Ein Paar hat in einem Kaufhaus in Lörrach Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet - ist aber von Mitarbeitern dingfest gemacht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die beiden am Samstag beim Diebstahl eines Parfüms per Videokamera beobachtet. Als der mit Perücke, Hut und Brille verkleidete 25-Jährige versuchte, das Kaufhaus zu verlassen, stellten ihn Mitarbeiter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 20 Jahre alte Frau war zunächst verschwunden, kehrte später aus ungeklärter Ursache aber an den Tatort zurück. Dort erkannte sie ein Angestellter - und sie wurde verhaftet. Die Polizei fand im Auto des Pärchens mutmaßlich gestohlenes Parfüm und Kleidungsstücke. Das Parfüm allein ist laut Polizei 3500 Euro wert.