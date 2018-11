Jugendlicher sticht 18-Jährigen nieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löbau (dpa/sn) - Ein Jugendlicher hat einen 18-Jährigen in Löbau mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt. Der 16-Jährige hatte den jungen Mann in dessen Wohnung unvermittelt mit dem Messer angegriffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die erste Attacke hatte der 18-Jährige demnach am Sonntagabend noch abwehren, den Stich in den Rücken aber nicht mehr verhindern können. Der 16-Jährige war zunächst geflüchtet, konnte wenig später aber festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.