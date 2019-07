Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löbau (dpa/sn) - Unbekannte haben in einem Autohaus in Löbau (Landkreis Görlitz) vier Autos gestohlen. Die Diebe hatten in der Nacht zu Montag innerhalb von zwei Stunden die Fahrzeuge entwendet, wie ein Sprecher der Polizei Görlitz am Dienstag mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf 130 000 Euro geschätzt.