Seniorenheim wird mit Schadstoff-Software erpresst

Linz am Rhein (dpa/lrs) - Erpresser haben mittels einer Schadstoff-Software ein Seniorenheim in Linz am Rhein unter Druck gesetzt. Der Täter fordere eine vierstellige Summe in der Internet-Währung Bitcoin, anderenfalls werde er die EDV der Einrichtung nicht freigeben und die Daten löschen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er hatte via Mail eine angebliche Bewerbung an das Seniorenheim geschickt. Als die Anlage der Mail geöffnet wurde, installierte sich selbstständig die Schadstoff-Software. Seitdem ist die Datenverarbeitung in dem Heim außer Betrieb gesetzt. Die Identität des Täters war zunächst unklar.