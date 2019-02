Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lingen (dpa/lni) - Die Mordkommission wertet im Fall der Messerattacke auf eine Radfahrerin in Lingen vom Wochenende nun zahlreiche Spuren aus. Über die Inhalte der gesammelten Hinweise wollte eine Polizeisprecherin am Dienstag zunächst nichts sagen. Eine 44-Jährige war in der Nacht zum Sonntag von zwei Männern mit einem Messer schwer verletzt worden. Zuvor hätten die beiden sie vom Rad gezogen, hatte die Frau berichtet. Als sie um Hilfe rief, seien die Angreifer geflohen.