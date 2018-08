Gelöste Radmuttern an Autos: Ermittlungsgruppe sucht Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lingen (dpa/lni) - Nachdem Unbekannte in den vergangenen Wochen mehrfach Radmuttern an Autos gelöst haben, hat eine Ermittlungsgruppe ihre Arbeit aufgenommen. Vier Beamte werten rund 50 Taten aus den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim aus, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Freitag mitteilte. Seine Behörde habe 1500 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. In drei Fällen lösten sich Räder komplett vom Fahrzeug, Menschen wurden nicht verletzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein Großteil der angezeigten Fälle auf das Konto eines Einzeltäters geht. Nach einer ersten Auswertung gab es auch Fälle, bei denen eine Fremdeinwirkung unwahrscheinlich ist. Einige Radmuttern lockerten sich demnach aufgrund handwerklicher Fehler der Betroffenen.