Angriff auf Radlerin: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Lingen (dpa/lni) - Nach der Messerattacke auf eine Radfahrerin in Lingen vom Wochenende ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. "Das liegt an der Brutalität des Angriffs", erklärte eine Polizeisprecherin am Montag. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden. Das 44-jährige Opfer war in der Nacht zum Sonntag von zwei Männern mit einem Messer schwer verletzt worden. Zuvor hätten die beiden sie vom Rad gezogen, hatte die Frau berichtet. Als sie um Hilfe rief, seien die Angreifer geflohen. Nach dem Angriff auf einem unbeleuchteten Radweg alarmierte die Frau den Rettungsdienst und wurde noch in der Nacht operiert. "Ihr Zustand ist stabil, sie befindet sich derzeit nach Angaben der Ärzte außer Lebensgefahr", sagte die Sprecherin.