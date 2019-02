Versuchte Sprengung von Geldautomaten: Drei Männer gefahndet

26. Februar 2019 12:52 Kriminalität - Limburg an der Lahn

Limburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach drei Männern, die versucht haben sollen, mithilfe von Gas zwei Geldautomaten in Limburg an der Lahn zu sprengen. Es sei im Juli vergangenen Jahres bei Versuchen geblieben, Geld sei nicht erbeutet worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Von den unbekannten Tatverdächtigen gibt es Aufnahmen von Überwachungskameras. Da sie bei den bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden konnten, bitten die Behörden nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.