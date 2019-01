Prozess um Doppelmord: Gutachten beschäftigt Richter

15. Januar 2019 12:47 Kriminalität - Limburg an der Lahn

Limburg (dpa/lhe) - Der Prozess um einen Doppelmord auf dem Frankfurter Justizgelände ist mit einem Antrag der Verteidigung fortgesetzt worden. Damit solle ein Sachverständiger wegen Befangenheit abgelehnt werden, berichtete ein Justizsprecher am Dienstag. Der Gutachter hatte demnach bei dem Angeklagten keine eingeschränkte Schuldfähigkeit gesehen. Das Gericht zog sich zur Beratung zurück. Ob noch am Dienstag über den Antrag entschieden wird, war zunächst unklar. Die Plädoyers erwartete der Sprecher frühestens am nächsten Verhandlungstag.

Angeklagt ist ein Mann aus Afghanistan, der im Januar 2014 zwei 45 und 50 Jahre alte Landsleute mit Schüssen und Messerstichen getötet haben soll - vor Beginn ihres Prozesses um die Tötung seines Bruders. Das Landgericht Frankfurt hatte den Angeklagte bereits 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) hob das Urteil jedoch auf, weil der damalige Vorsitzende möglicherweise befangen gewesen sein könnte. Daher muss nun das Landgericht Limburg den Fall neu verhandeln.