Betrunkener 19-Jähriger schlägt und tritt drei Frauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa/lhe) - Ein betrunkener 19-Jähriger hat in Limburg in der Nacht zu Sonntag drei Frauen attackiert und zwei von ihnen schwer verletzt. Die Polizei nahm ihn wenige Stunden nach der mutmaßlichen Tat an seiner Wohnung fest, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Bei der Festnahme hatte der junge Mann den Angaben nach einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Nötigung sowie Sachbeschädigung.

Der 19-Jährige hatte am frühen Morgen die drei Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren zunächst verbal belästigt und eine von ihnen am Arm gepackt. Diese habe sich gewehrt und den Mann angespuckt, woraufhin dieser um sich trat und schlug. Die Folge: Zwei der Frauen mussten ins Krankenhaus. Den Ermittlungen zufolge flüchtete der Mann auf einen Parkplatz und trat dort noch gegen eine Schranke. Dadurch sei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.