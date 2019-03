Verunreinigtes Mittagessen in Kita: Verdächtige schweigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa/lnw) - Im Fall des verunreinigten Mittagessens in einer Leverkusener Kita schweigt die verdächtigte Frau. Sie habe von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Erst im Laufe der kommenden Woche wüssten die Ermittler voraussichtlich mehr, teilte die Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einem vagen Anfangsverdacht gegen die Küchen-Hilfskraft, die nicht mehr für die Einrichtung tätig ist. Sie soll eine Paprika-Rahmsoße und eine Gemüsesuppe gezielt mit Reinigungsmitteln verunreinigt worden. Gegessen hat davon niemand. Laut Polizei hatte die Frau noch in der Kita-Küche selbst das nach Reinigungsmitteln riechende Essen gemeldet.