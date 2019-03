Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leutenberg (dpa/th) - Eine Polizeistreife hat in Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) einen per Haftbefehl gesuchten 55-Jährigen gefasst. Der Mann war wegen eines Diebstahldeliktes zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt worden, wie die Polizei mitteilte. Da er die Strafe nicht zahlen konnte, wurde er nach seiner Festnahme in der Nacht zu Freitag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort sollte er die nächsten 30 Tage verbringen.