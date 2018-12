Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leuna (dpa/sa) - Ein Mann hat in Leuna (Saalekreis) einen Einkaufsmarkt überfallen. Mit einem Messer bedrohte der Räuber am Donnerstagabend eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld, wie die Polizei in Halle am Freitag mitteilte. Die Frau gab dem Mann Geld. Anschließend flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Suche nach ihm war erfolglos. Die Mitarbeiterin erlitt einen leichten Schock.