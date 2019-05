Zwei Männer in Leipziger Innenstadt mit Messer angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In der Leipziger Innenstadt sind zwei Männer mit einem Messer angegriffen worden. Die beiden wurden verletzt, teilte die Polizei in Leipzig am Samstagmorgen mit. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der 26-Jährige und der 33-Jährige waren am Freitagabend in der Innenstadt mit zwei unbekannten Männern zusammengestoßen. Daraufhin kam es zu einem Streit, bei dem die beiden Täter eines der Opfer ins Gesicht schlugen. Die Unbekannten zogen nach den Angaben daraufhin ein Messer und griffen den 26-Jährigen und den 33-Jährigen an. Die Täter konnten unerkannt fliehen.