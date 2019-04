Warnung vor Betrugsschreiben an Handwerksbetriebe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Handwerkskammer zu Leipzig warnt Betriebe vor Schreiben des "Leistungsverzeichnisses für das Deutsche Handwerk". Betrüger wollten damit aktuell Gewerbetreibende in der Region Leipzig um Geld bringen, teilte die Kammer am Montag mit. Das Schreiben vermittle den Eindruck, dass Unternehmensdaten für ein Branchenregister abgeglichen werden sollen. Allerdings stünde im Kleingedruckten, dass mit der Rücksendung des Formulars ein Zwei-Jahres-Abonnement über 1475 Euro abgeschlossen werde.

"Wer Geld und Nerven sparen will, sollte überhaupt nicht reagieren und den Brief einfach wegwerfen", riet Katja Scherf, Justiziarin bei der Handwerkskammer. Außerdem sollten Mitarbeiter für das Vorgehen sensibilisiert werden. Wer bereits getäuscht wurde, sollte keine Zahlungen leisten, sondern sich mit der Handwerkskammer in Verbindung setzen.