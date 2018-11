Vermummte verprügeln Gäste einer Geburtstagsparty

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer hat eine Geburtstagsparty in einem Park in Leipzig aufgemischt und einige Partygäste verletzt. Die Angreifer hatten sich mit Hilfe von Schals und Tüchern verhüllt, die Partygäste provoziert und dann auf sie eingeschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Drei Opfer - darunter auch eine 16 Jahre alte Jugendliche - hätten nach der Attacke am späten Samstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Etwa zehn Verdächtige griff die Polizei wenig später auf. Gegen diese wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.