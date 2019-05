Unbekannte setzen Bagger in Brand: LKA ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Unbekannte haben in Leipzig einen Minibagger in Brand gesetzt. Dessen Innenraum wurde dabei in der Nacht zum Montag komplett zerstört, wie das Landeskriminalamt Dresden und die Polizeidirektion Leipzig gemeinsam mitteilten. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Den Angaben zufolge haben die Täter versucht, einen weiteren Bagger anzuzünden, was jedoch misslang. Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat kann nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Eine gemeinsame Ermittlergruppe des LKA und der Polizei zur Bekämpfung des Linksextremismus habe die Arbeit aufgenommen.