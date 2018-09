Unbekannte brechen in Fleischerei ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte sind in eine Fleischerei in Leipzig eingedrungen und haben unter anderem einen Bockwurstdämpfer geklaut. Die Täter hatten in der Nacht zu Dienstag mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe eingeworfen und sich so Zugang verschafft, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Diebe stahlen auch Fleischwaren und Wechselgeld. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.