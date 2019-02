Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Mann und eine Frau sind von Unbekannten bedroht und beraubt worden. Zwei Maskierte hätten den 18-Jährigen und die 19-Jährige am späten Sonntagabend in einer Grünanlage in Leipzig mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht und der Frau eine Handtasche abgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter flohen mit der Tasche, in der sich unter anderem ein Handy befand.