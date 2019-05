Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Räuber hat am Dienstagabend einen Getränkeladen in Leipzig überfallen. Der maskierte Mann habe eine Verkäuferin bedroht, als diese gerade das Geschäft abschließen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann drängte die Frau zurück in das Geschäft und forderte Geld. Die Angestellte übergab die Tageseinnahmen. Der Täter sperrte die Frau in einen alten Kühlraum ein und flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.