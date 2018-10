Polizei nimmt Autodiebe in Leipzig fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Polizei hat in Leipzig drei mutmaßliche Autodiebe aus dem Verkehr gezogen. Die Männer im Alter von 21, 24 und 43 Jahren wurden am Montag faktisch auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Besitzer eines Audi Q zwei der Männer um sein Fahrzeug schleichen sehen. Der 47-Jährige verjagte die Diebe, wenig später kehrten sie aber in ihrem eigenen Fahrzeug zurück und wurden so von der Polizei geschnappt. In dem Wagen fanden die Beamten Werkzeuge und technische Geräte für den Diebstahl von Autos sowie mehrere Mobiltelefone, Navigationsgeräte und andere Fahrzeugschlüssel.

In zwei weiteren Fällen von Autodiebstahl in Leipzig wurden die Wagen am Dienst später auf einem Feld in der Kunnersdorfer Senke (Landkreis Görlitz)) beziehungsweise auf polnischem Gebiet gefunden. Als die Polizei am Vormittag bei den Besitzern der beiden Audis klingelte, hatten die noch das Verschwinden ihrer Wagen noch gar nicht bemerkt.