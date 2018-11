Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Paketfahrer hat es einem Autodieb in Leipzig besonders leicht gemacht. Während er ein Paket auslieferte, ließ der 29-Jährige sein Fahrzeug unverschlossen zurück, auch der Schlüssel steckte noch im Zündschloss, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Unbekannter hatte dies am Montag beobachtet und für den Diebstahl des Wagens ausgenutzt. Er brauste mit dem Fahrzeug und etwa 100 Paketen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.