Noch immer kein Verdächtiger nach Tod eines 34-Jährigen

Leipzig (dpa/sn) - Ein Jahr nach dem Mord an einem 34-Jährigen im Leipziger Stadtteil Plagwitz tappen die Ermittler noch immer im Dunkeln. "Es gibt bisher keinen konkreten Tatverdächtigen", sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz in Leipzig. Deswegen prüfen die Ermittler, ob sie sich mit einem neuen Aufruf an die Öffentlichkeit wenden. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, war kurz nach der Tat eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt worden.

Am Abend des 1. Oktobers 2017 war der 34-Jährige auf dem Heimweg vor seinem Wohnhaus in der Eduardstraße angegriffen worden. Wenig später starb er an seinen Verletzungen. Konkrete Hinweise auf ein Motiv fehlen seitdem.