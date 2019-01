Mann soll in Leipzig Polizisten angegriffen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein alkoholisierter 26-Jähriger soll am Leipziger Hauptbahnhof einen Polizisten angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben. Die Tat habe sich ereignet, als man die Personalien von zwei mutmaßlichen Dieben feststellen wollte, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Zudem soll der 26 Jahre alte Leipziger die Beamten bespuckt und später auf dem Revier mehrere Polizisten getreten und einem in den Arm gebissen haben. Der Angreifer sei an Händen und Füßen gefesselt worden. Bei dem Mann wurden knapp 1,5 Promille Atemalkohol gemessen, gegen ihn werde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei hatte am Freitagabend zwei Männer gestellt, die anscheinend Holzpaletten am Hauptbahnhof stehlen wollten. Bei der Ausweiskontrolle kam der 26-Jährige hinzu und griff laut Polizei die Beamten an.