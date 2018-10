Mann bedroht Polizisten mit Axt: Warnschuss abgefeuert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat die Polizei in Leipzig in Atem gehalten. Erst nach einem Warnschuss aus einer Dienstwaffe und dem wiederholten Einsatz von Reizgas konnte der 28-Jährige überwältigt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei verletzte der betrunkene Mann zwei Beamte. Per Notruf waren die Polizisten am Sonntagabend zu dem Einsatz gerufen worden. Der 28-Jährige wurde in die Psychiatrie gebracht.