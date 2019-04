Leipziger Westwerk vor Supermarkteröffnung beschädigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte haben etwa 50 Scheiben des Leipziger Westwerkes zerstört. Zudem hätten sie in der Nacht zu Donnerstag eine übelriechende Flüssigkeit in eine Halle hinter der Glasfront geschüttet, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Donnerstag in Dresden. Es werde geprüft, ob es sich um eine politisch links motivierte Tat handele.

Am Mittwochabend fand eine Feier zur Eröffnung einer neuen Supermarktfiliale im Gebäudekomplex, in dem viele Künstler ihre Ateliers haben, statt. Trotz der Sachbeschädigung habe die Filiale am Donnerstag um 8.00 Uhr neu eröffnet, sagte Konsum-Vorstand Dirk Thärichen. Die Flüssigkeit sei beseitigt worden. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte das LKA noch keine Angaben machen.