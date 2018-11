Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Großaufgebot der Polizei hat drei Wohnungen und ein Geschäftsgebäude in Leipzig durchsucht. Es gehe um den Verdacht der bandenmäßigen Geldfälschung, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) am Donnerstag in Dresden. Man habe bei der Aktion am Morgen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet werde. An dem Einsatz waren nach Angaben des LKA rund 60 Beamte beteiligt. Festgenommen wurde niemand.