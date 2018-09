Illegale Graffiti leicht rückläufig: Dennoch hohe Schäden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Fälle illegaler Graffiti sind in Sachsen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte, wurden 9120 neue Fälle erfasst. Das liegt leicht unter dem Wert von 2016 mit rund 9950 Schadensfällen. Den Kommunen bereitet die Beseitigung der Buchstaben oder Zeichen an Häuserwänden und Brückenpfeilern dennoch erhebliche Kosten, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. So braucht Leipzig jährlich 300 000 Euro, um Graffiti an Gebäuden und Anlagen zu entfernen, in Dresden sind es rund 50 000 Euro. In Chemnitz wurden die Schäden mit 13 000 Euro angegeben.